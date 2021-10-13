На Закарпатье авто вылетело в кювет, погиб 12-летний ребенок. Фото

На автодороге Долина – Хуст в Закарпатской области 12 октября перевернулся автомобиль Audi A4, в котором находилась семья из пяти человек. В результате аварии погиб старший ребенок 12 лет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:40 возле села Майдан Хустского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что семья ехала со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана. Водитель не справился с управлением, авто слетело в кювет и перевернулось на капот.

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Мужчина, который находился за рулем, его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения получили различные травмы.

Еще один ребенок погиб на месте ДТП – мальчик 2009 г. р. Пострадавших госпитализировали в Межгорскую центральную больницу.

Над ликвидации последствий ДТП работали бойцы ГСЧС – разбитое авто они вытащили на проезжую часть дороги.

На месте работали правоохранители, причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября возле села Веприн Радомышльского района на Житомирщине 41-летний водитель авто сбил насмерть 14-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Позже виновника задержали, в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя.