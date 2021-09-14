На Закарпатье авто сбило 13-летнего велосипедиста, мальчик умер на месте. Фото

На Закарпатье между населенными пунктами Заречье и Ольховка неподалеку Иршава в понедельник, 13 сентября, водитель легкового транспорта сбил на автодороге велосипедиста-подростка. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили в Национальной полиции Закарпатской области, об аварии рассказал сам 30-летний водитель Volkswagen, под колеса которого попал 13-летний велосипедист. По словам мужчины, ребенок появился на дороге внезапно и попытался пересечь трасу (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Авария произошла около 22:20. Прибывшие на место происшествия полицейские проверили водителя на алкотестере. Тот оказался трезвым.

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Следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате чего наступила смерть потерпевшего. В этом случае наказание предусматривает срок тюремного заключения для виновника от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции сообщили, что в ходе расследования будут проведены все необходимые экспертизы и следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области перевернулся молоковоз, водитель которого пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП тогда погиб пятилетний ребенок. Тело мальчика пришлось доставать из-под грузовика, а к ликвидации последствий были привлечены 20 сотрудников ГСЧС.