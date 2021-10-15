На Закарпатье авто на скорости влетело в эвакуатор и загорелось: погибли четыре человека

В пятницу утром, 15 октября, в Закарпатской области в селе Великие Лучки Мукачевского района автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. После этого легковушка загорелась, четыре человека погибли.

Авария случилась в 4:17, эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Об этом сказано в оперативной сводке ГСЧС Украины на утро 15 октября.

Жертвами ДТП стали водитель и трое пассажиров легкового транспортного средства. Водитель эвакуатора получил травмы, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего – средней степени тяжести.

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На месте происшествия работали медики и спасатели, от местного подразделения ГСЧС было привлечено восемь человек и две единицы спецтехники.

Пока неизвестно, почему водитель Renault допустил столкновение со специальным транспортным средством, все причины и детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве автомобиль вылетел на встречную полосу движения и спровоцировал аварию, погиб один человек.