На юге Украины разоблачили группу лиц, которые по заказу РФ поджигали машины военных. Фото и видео

На юге Украины разоблачена группа лиц, которые по заказу России осуществляли поджоги автомобилей военных. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели спецоперацию, в результате которой были задержаны организатор и три участника преступной группировки, действовавшей в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генерального прокурора. В частности, правоохранители задержали координатора группы, бывшего заключенного из Херсона, отбывавшего наказание за наркоторговлю.

В группу входила также его сожительница и двое уголовников, с которыми он познакомился в тюрьме.

Приоритетными целями врага были военные пикапы, вовлеченные в выполнение боевых задач. По данным следствия, фигуранты "гастролировали" сразу по трем областным центрам. Их деятельность включала в себя отслеживание автомобилей украинских защитников и поджоги в темное время суток. После каждого поджога злоумышленники фиксировали результаты на видеокамеру и передавали их координатору, отчитывающемуся в ФСБ.

В общей сложности группе удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны. Во время обысков у задержанных изъяли автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты, флеш-носители, видеокамеру и мобильные телефоны с уликами.

Задержанным доложено о подозрении по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агентом спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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