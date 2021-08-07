На Волыни женщина заказала убийство своего экс-супруга, ее задержали. Фото

Сотрудники прокуратуры Волынской области вместе с коллегами из Нацполиции задержали жительницу села Ковельского района по подозрению в организации покушения на жизнь ее бывшего мужа. Предварительно известно, что она наняла "киллера", чтобы устранить экс-благоверного.

Об этом сообщили на Telegram-канале прокуратуры Волынской области. Что послужило мотивом: личная месть или, наоборот, угрозы со стороны экс-супруга, следствие пока выясняет.

Правоохранители своевременно узнали о замышляющемся убийстве. Они имитировали смерть мужчины и когда пришло время получать оплату, которая была оговорена заранее, задержали заказчицу.

Подозреваемой инкриминируют действия, предусмотренные ст. 115 (Умышленное убийство по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 10 лет до пожизненного заключения в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Госбюро расследований предотвратило заказное убийство гражданина США.