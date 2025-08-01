На Волыни женщина выпрыгнула из авто во время движения и погибла на месте

31 июля на Волыни произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Из автомобиля, который двигался по трассе, неожиданно выпрыгнула женщина и погибла на месте.

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Об этом 1 августа сообщили в полиции области. Отмечается, что ДТП произошло в селе Литовеж Владимирского района Волынской области.

По данным полиции, женщина выпрыгнула из автомобиля Opel, когда он двигался по автотрассе на полном ходу. Она попала под задние колеса автомобиля и получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина погибла на месте.

Управлял автомобилем 38-летний житель Владимирского района. Погибшая была его пассажиркой.

Что стало причиной такого поступка женщины, пока не известно. В полиции также пока не разглашают возраст и личность погибшей.

Правоохранители проводят досудебное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно на Львовщине произошла ужасная авария, в которой погибли две женщины 23 и 25 лет. Причиной смертельного ДТП стало то, что 23-летний водитель Audi А4 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Сам водитель и еще одна пассажирка с травмами попали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области произошла двойная трагедия. Неподалеку Немирова в ДТП погибли родственники, которые ехали на похороны. Авария произошла вблизи села Щетки. Предварительно установлено, что водитель легковушки KIA не справился с управлением, в результате чего авто влетело в дерево.

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