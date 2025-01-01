На Волыни женщина убила мужчину во время застолья на Новый год: в полиции раскрыли подробности

На Волыни в поселке Благодатный на Новый год произошло убийство. 61-летнего мужчину нашли без сознания с множественными ножевыми ранениями, в совершении преступления подозревают его 29-летнюю односельчанку.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Волынской области. По словам правоохранителей, около восьми вечера 31 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины с ножевыми ранениями.

Его нашли по месту жительства.

Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что к убийству мужчины причастна 29-летняя жительница Благодатного.

Во время застолья возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом и топором в области головы и живота.

Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины орудия преступления изъяли, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на днях студент устроил драку в центре города и ножом ударил двух других парней. Подозреваемый был задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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