На Волыни застрелился 28-летний полицейский: СМИ раскрыли детали трагедии

В городе Ковеле, что в Волынской области, в одном из отделов патрульной полиции погиб 28-летний полицейский. Чрезвычайная ситуация произошла сегодня в обед на улице Драгоманова.

Отмечается, что мужчина застрелился. Он вышел в туалет, после чего раздался выстрел, сообщает местное издание "Волынские Новости", ссылаясь на собственные источники.

На место инцидента была вызвана скорая. Как сообщил руководитель областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Шмаль в комментарии "Общественному", по приезду бригады на место реанимационные действия не применялись. Медики лишь зафиксировали смерть.

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На месте происшествия сейчас работают следователи Государственного бюро расследований. В ГУ Нацполиции Волынской области инцидент пока не комментируют.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники сообщило, что патрульного звали Владислав Корнелюк.

Пресс-секретарь Львовского управления ГБР Татьяна Муравель уточнила, что в настоящее время правоохранители рассматривают в качестве основной версии – самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 октября в учебном центре "Десна" Черниговской области военный срочной службы совершил самоубийство. 23-летний парень выстрелил в себя из автомата АК-74.

Ранее в Броварах Киевской области курсант Национальной академии внутренних дел покончил с собой. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.