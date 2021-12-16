На Волыни полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься из окна многоэтажки. Видео

В Волынской области мужчина пытался выброситься из окна многоэтажного дома. Его спасли патрульные полицейские.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Ветеранов, в Луцке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В полицию поступил вызов о попытке самоубийства. Когда полицейские Игорь Хоронжук и Евгений Мельник прибыли на место, они увидели, что гражданин хочет прыгнуть из окна на 6 этаже.

Патрульные сработали оперативно и слажено, вследствие чего им удалось предотвратить непоправимое. Они силой сняли мужчину с окна, чем помешали сделать ему роковой шаг.

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На место происшествия были вызваны медики, которые оказали спасенному квалифицированную помощь.

Самоубийство - одна из основных причин смерти во всем мире. За прошлый – 2020 – год, согласно официальной статистике, 6103 украинцев совершили суицид. По состоянию на июнь 2021 самоубийство стало причиной смерти 2988 человек.

Для предупреждения самоубийства важно распознать потенциально уязвимого человека, который принадлежит к группе риска, и понять, какие обстоятельства влияют на такие мысли.

За помощью можно обратиться в Центр медико-психологической помощи и профилактику кризисных состояний по телефонам 044 456 17 02 и 044 456 17 25. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

В Украине также круглосуточно работает "горячая линия" по предупреждению суицидов и психологической поддержки для ветеранов по номеру 7333. Кроме того, можно обратиться к Всеукраинскому телефону доверия по номеру 0–800–501–701.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 ноября, в Виннице полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься с 11-го этажа многоэтажки. Они схватили его буквально в последнюю секунду.

В сентябре в Дарницком районе 17-летняя девочка едва не сорвалась с балкона на 25-м этаже жилого дома. Патрульный полицейский в последний момент успел схватить и затащить обратно несовершеннолетнюю.