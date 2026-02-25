На Волыни под колесами поездов погибли два человека: одна из жертв – 17-летний парень

На Волыни в течение двух дней произошли несчастные случаи с участием поездов. Под колесами машин погибли два человека, среди которых – 17-летний юноша.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Волынской области. Жуткие случаи произошли 24 и 25 февраля.

Подробности инцидентов

Так, во вторник утром, 24 февраля, недалеко от села Черкассы Ковельского района грузовой поезд сбил мужчину, который шел по рельсам.

"От полученных травм он погиб на месте. Погибший – 48-летний житель поселка Люблинец", – говорится в сообщении.

В среду, 25 февраля, почти в то же время, тепловоз наехал на 17-летнего парня, который находился на путях. Случай произошел возле железнодорожной станции "Жабка".

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Юноша погиб", – указано в сообщении.

Напомним, 13 февраля, в Киевской области под колесами поезда оказалась молодая женщина. Трагедия произошла вблизи Фастова. Правоохранители, прибывшие по вызову, установили, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области под колесами поезда погиб 18-летний парень. Он оказался на путях в момент движения грузового поезда. Машинист не смог вовремя остановить состав, в результате чего произошло смертельное травмирование.

