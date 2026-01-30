В Винницкой области под колесами поезда погиб 18-летний парень

В Виннице полиция устанавливает обстоятельства гибели 18-летнего местного жителя, который попал под колеса грузового поезда. Трагедия произошла вечером 29 января на железнодорожном участке между двумя станциями.

От полученных травм юноша погиб на месте происшествия. Информация обнародована на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По предварительным данным правоохранителей, инцидент произошел около 23:00 на перегоне Винница – Тюшки. 18-летний парень оказался на путях в момент движения грузового поезда. Машинист не смог вовремя остановить состав, в результате чего произошло смертельное травмирование.

На месте работали следственно-оперативная группа и медики. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Обстоятельства пребывания парня на железнодорожных путях в ночное время сейчас выясняются.

Следственным управлением начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека. Правоохранители проверяют все возможные версии произошедшего и призывают граждан строго соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пассажирский поезд в Барселоне сошел с рельсов в ночь на вторник на линии пригородных перевозок. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Хелида на маршруте R4. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 15 человек, движение в этом районе полностью остановили.

