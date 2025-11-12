На Волыни нетрезвый водитель сбил 13-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото

В поселке Турийск Ковельского района Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии опьянения, сбил несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области. Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в 17:00.

Что известно

Как выяснили в полиции, 64-летний местный житель, находясь за рулем Audi, совершил наезд на 13-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, где не было светофора.

В результате ДТП она получила телесные повреждения. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте. Сам же водитель находился за рулем в состоянии опьянения: в его крови было найдено 1,07 промилле.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Напомним, ранее, вечером 9 ноября, в Житомире произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Михайловская, где погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала текущего года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще около 26 тысяч получили травмы в результате ДТП.

