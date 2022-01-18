На Волыни мужчина получил 4 года тюрьмы за кражу на 64 грн

В Волынской области мужчина получил тюремный срок за кражу бутылки водки из магазина. Его приговорили к 4 годам и 3 месяцам заключения.

Такое решение принял Маневицкий райсуд Волынской области. Приговор был опубликован 13 января в Едином государственном реестре судебных решений (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

В материалах говорится, что мужчина ранее был судим. 26 января он украл из магазина в поселке Маневичи бутылку водки, стоимостью 64,17 грн, которую спрятал в штанах. Когда кражу заметили продавцы, мужчина отказался оплачивать товар и скрылся.

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Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он отметил, что был пьян и попросил не наказывать его сурово.

Суд учел раскаяние и возмещение стоимости украденного товара, однако квалифицировал преступление как "тяжелое, совершенное повторно". Ранее мужчина отбывал наказание также за грабеж и был освобожден условно-досрочно.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса и приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в течении 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области суд вынес приговор преподавателю по обвинению в коррупции. Однако мужчина умер за несколько лет до начала судебного заседания.