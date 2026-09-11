На Волыни мужчина "подрезал" автомобиль ТЦК: пострадали четверо военных

В селе Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области 10 сентября местный житель "подрезал" служебный автомобиль группы оповещения. В результате машина столкнулась с электроопорой, пострадали четверо военнослужащих ТЦК и СП.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения преследовал автомобиль группы оповещения, после чего спровоцировал аварию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Винницкой области группа гражданских лиц напала на военнослужащих ТЦК и СП. На выезде из города несколько автомобилей заблокировали служебный транспорт, после чего одного из военных вытащили из машины и избили.

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