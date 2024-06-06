На Волыни мужчина отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений: какое решение принял суд

Житель Волынской области после получения "боевой" повестки отказался от военной службы, сославшись на свои религиозные убеждения. И хотя он в марте 2022 года был исключен из религиозной организации "Свидетели Иеговы" из-за неоднократных нарушений норм морали, фигурант заверял, что хочет туда вернуться.

Рожищенский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ст. 336 УК, однако взял во внимание наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание. Поэтому украинцу ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев. Приговор от 3 июня 2024 года был опубликован на сайте Единого реестра досудебных расследований.

Что установил суд

Фигурант родился в городе Рожище на Волыни, имеет украинское гражданство, среднее образование. Холостой, нетрудоустроенный, ранее несудимый.

В октябре 2022-го он прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным. 8 декабря следующего года он под личную подпись получил повестку о необходимости явиться в пункт сбора через три дня. Мужчина пришел туда в установленный срок, но от дальнейшего прохождения службы отказался. Он подал письменное заявление, в котором просил заменить военную службу на альтернативную (невоенную). Но никаких документов, подтверждающих принадлежность к религиозной организации, не предоставил.

В суде мужчина признал свою вину. Он пояснил, что был в "Свидетелях Иеговы" с детства, но его в 2022 году исключили в связи с неоднократным нарушением правил, которых придерживаются верующие. По его словам, он продолжает посещать собрания, старается исправиться, потому что хочет вернуться в общину. Этот факт на суде подтвердил и старейшина религиозного собрания Рожища.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Приговор – 1 год и 6 месяцев ограничения свободы – еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Чернигова, который уклонился от мобилизации, решением районного суда получил испытательный срок. Однако прокурор обжаловал приговор, после чего Черниговский апелляционный суд выбрал нарушителю более строгое наказание – три года лишения свободы.

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