В Чернигове мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор: как наказали

Житель Чернигова, который уклонился от мобилизации, решением районного суда получил испытательный срок. Однако прокурор обжаловал приговор, после чего Черниговский апелляционный суд выбрал нарушителю более строгое наказание – три года лишения свободы.

Сторона обвинения настаивала на том, что уклонист не исправился и, получив вместо тюрьмы испытательный срок, добровольно не пришел в ТЦК и СП. Фигурант, в свою очередь, просил оставить в силе более мягкое наказание. Апелляционный суд стал на сторону прокурора, отменил приговор Черниговского районного суда от 7 февраля 2024 года и посадил мужчину на три года.

По мнению прокурора, уклонист "сознательно продолжал игнорировать выполнение им, как гражданином Украины, конституционной обязанности по защите государства".

"Указанное свидетельствует об отсутствии у подсудимого искреннего раскаяния, которое судом необоснованно признано обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого. Назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым и в определенной степени пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к сознательному игнорированию получения повесток другими лицами, которые подлежат мобилизации", – говорится в заявлении.

Также мужчину обвиняли в семейном насилии в отношении своей сожительницы.

Суд проанализировал материалы дела и отменил испытательный срок. Житель Чернигова проведет три года за решеткой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Житомире мужчина почти два года, с июля 2022-го по апрель 2024-го, скрывался от мобилизации. В течение этого периода его трижды объявляли в розыск. Суд признал уклониста виновным (ст. 336 УК) и приговорил к трем годам лишения свободы.

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