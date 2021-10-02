На Волыни возле одного из сел Локачинского района мужчина изнасиловал девушку. Накануне в этот же день пострадавшая перенесла гинекологическую операцию. Придя домой после процедуры, она выпила обезболивающее, и пошла к бабушке в соседнее село.

По дороге туда к ней пристал злоумышленник. Женщина сказала нападавшему об операции, просила отпустить ее, так как у нее есть ребенок и муж. Об этом стало известно из решения Локачинского районного суда.

Однако эти слова потерпевшей мужчину не остановили. Он угрожал гражданке, закрыл ей рот рукой и надругался над ней. Женщина пообещала не обращаться к правоохранителям, чтобы насильник ее отпустил, но потом все же пошла в полиции.

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В ходе расследования выяснилось, что мужчина предлагал своей жертве выпить пива, но она отказалась. После этого девушке еще несколько раз удавалось вырваться из рук злоумышленника.

Сам он признал свою вину лишь частично. Насильник сообщил, что он был в состоянии алкогольного опьянения, а вот в интимные отношения с ним пострадавшая якобы вступила по своему согласию, так как "боялась его".

Кроме того, во время проведения следственных действий мужчина предлагал изнасилованной девушке деньги, чтобы она отказалась от своих показаний. Она также получала угрозы.

В результате суд признал нападавшего виновным и приговорил его к лишению свободы на три года и восемь месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе арестовали 40-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю, накачав ее наркотиками.