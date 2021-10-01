В Мариуполе мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, накачав наркотиками: его арестовали

В Мариуполе суд арестовал 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки и склонении к употреблению наркотиков. Он сможет выйти под залог в 181 тысячу гривен.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной прокуратуры. Преступление было совершено 26 сентября.

По данным следствия, мужчина, который сам проживает в Днепропетровской области, был в командировке в Мариуполе. Там он пригласил в гости 17-летнюю знакомую. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый предложил ей вступить в интимную связь, однако гостья отказалась. Тогда мужчина склонил ее к употреблению психотропных веществ и сделал ей три укола. После этого он изнасиловал несовершеннолетнюю.

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Расследование ведется по части 3 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) и части 2 статьи 315 (склонение несовершеннолетнего лица к употреблению наркотических или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Первая статья предусматривает тюремный срок от 7 до 12 лет, вторая – от 5 до 12.

Напомним, что ранее в суд передали обвинительный акт против иностранца за изнасилование девушки. Как выяснили правоохранители, мужчина преследовал потерпевшую и ворвался в ее квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петропавловской Борщаговке Киевской области мужчина напоил 17-летнюю девушку алкоголем и изнасиловал. Его задержали.