На Волыни мотоциклист столкнулся с полицейским авто, есть погибший

В селе Нудиже Ковельского района Волынской области мотоциклист столкнулся с полицейским авто. В результате погиб 30-летний пассажир мотоцикла.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Полицейская машина стояла с включенными проблесковыми маячками после выполнения служебного задания.

За рулем двухколесного транспорта был 25-летний житель соседнего села. Его доставили в больницу города Любомль, где установили, что он в состоянии алкогольного опьянения.

Медики взяли кровь мужчины для детального анализа.

Как уточнила в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, водитель мотоцикла в аварии не травмировался, на лечении он не находится.

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В полиции назначено служебное расследование по поводу ДТП. Досудебное расследование осуществляет местное подразделение Государственного бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября около 20:00 в поселке Калиновка Киевской области неподалеку от Василькова произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись 44-летняя велосипедистка и 16-летний мотоциклист, женщина погибла.