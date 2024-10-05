'Цинизм поражает': на Волыни на фоне коррупционного скандала проверят решения МСЭК и ВВК

На Волыни решили проверить все решения медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Решение принято из-за разоблачения на коррупции руководителя Хмельницкой МСЭК.

Видео дня

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко. Он провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК, медицинских учреждений и экспертных комиссий Волыни.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию", – заявил начальник ОВА.

В частности, правоохранителям поручено немедленно приступить к проверке решений МСЭК и ВВК, а в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений инициировать пересмотр решений. Кроме того, в ОВА пообещали "усилить мониторинг решений МСЭК и ВВК".

На Волыни действует всего 10 медико-социальных экспертных комиссий. Это областная, Луцкая городская, 4 межрайонных, 3 межрайонных однопрофильных специализированных и 1 межрайонная двухпрофильная комиссия.

Как сообщал OBOZ.UA, руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили на коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

Речь идет о Татьяне Крупе. Во время следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег. Для этого она выбросила две сумки с полумиллионом долларов через окно.

Татьяна Крупа и ее семья владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" около 2,3 миллиона долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!