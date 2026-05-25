На Волыни автомобиль заехал в пруд: погибли два человека. Фото

Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ЗАЗ. Трагедия произошла ночью 23 мая в селе Глухи Ковельского района. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и оказалась в пруду.

В результате аварии погибли двое местных жителей в возрасте 24 и 25 лет. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

За рулем автомобиля находился местный житель 2001 года рождения. Вместе с ним в салоне находился пассажир 2002 года рождения. Оба мужчины погибли на месте.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Больше всего повреждений получили передняя часть кузова и крыша, которая была сильно деформирована. Лобовое стекло автомобиля полностью разбито, а водительская дверь осталась открытой после удара.

