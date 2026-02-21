На военных 'Айдара' совершили вооруженное нападение на Днепропетровщине: детали и видео

В Днепропетровской области группа неизвестных избила военнослужащих полка "Айдар". Один из нападавших мог применить против военных огнестрельное оружие.

Об этом сообщается в официальных соцсетях полка "Айдар". Военные заявили, что нападение было совершено без одних оснований.

Там отметили, что на момент инцидента военнослужащие "Айдара" находились вне выполнения служебных задач, занимались личными делами, никого не провоцировали и не совершали никаких действий к другим лицам.

Дополнительно, в сообщении отмечается, что один из нападавших применил против военных огнестрельное оружие. Однако было ли во время драки кто-то ранен — не сообщается.

В "Айдаре" отметили, что нападать на военных "опасно и безответственно".

"Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы. Во время этого события военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон позволяет его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских", — говорится в сообщении.

Там отметили. что любые дальнейшие попытки агрессии против военных могут иметь очень серьезные последствия, и нападение на них будет расцениваться как сотрудничество с врагом.

Напомним, ранее в Киевском районе Одессы 15 февраля группа гражданских лиц совершила нападение на военнослужащих ТЦК СП. Личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести, а также химические ожоги роговицы глаз из-за слезоточивого газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военкома во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

