На виновника ДТП в Харькове завели еще одно дело: после аварии он заявлял об угоне авто

Против 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на ул. Гагарина в Харькове, возбудили еще одно уголовное дело. Оно предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Об этом сообщили журналисты Newsroom из зала заседаний, где сейчас суд рассматривает меру пресечения для подростка. По мнению прокурора, Харьковский мог быть замешан в еще одном противоправном деянии, совершенном уже после аварии.

"Уже известно, что после ДТП в полицию поступил звонок с заявлением о якобы угнанном автомобиле Infinity. Правоохранители подозревают, что этот звонок совершил сам Николай в момент, когда отлучился в туалет медицинского учреждения, где ему была оказана помощь в связи с разбитой головой", – заявил прокурор.

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По словам гособвинителя, таким образом подросток хотел увести в сторону следствие и снять с себя подозрения. Также Харьковкский представился медикам другой фамилией и назвал неверный адрес проживания.

"После получения медицинской помощи, он хотел покинуть учреждение, но был задержан полицией", – заключила сторона обвинения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, отец подозреваемого водителя Infinity Михаил Харьковский попытался выгородить своего сына довольно противоречивым заявлением.