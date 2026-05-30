На Виннитчине 82-летний дед изнасиловал 10-летнюю девочку: потерпевшая сняла доказательства на телефон. Фото

В Винницкой области полицейские задержали 82-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Потерпевший 10-летний ребенок является его родственником, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

О преступлении стало известно школьному психологу – ученица рассказала об изнасиловании и показала видео, которое ей удалось снять. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

"Специалист сообщила об этом матери школьницы, а женщина уже обратилась в полицию", – отметили там.

Правоохранители установили, что подозреваемый является родственником потерпевшего ребенка. Он пришел к ней домой, когда родителей не было дома, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. В это время ребенок смог включить на своем телефоне камеру и сделать видеозапись.

В полиции сообщили, что видео изъято.

Следователи инкриминируют мужчине изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

"Досудебное расследование осуществляется следственным отделом ОП № 1 Винницкого райуправления под процессуальным руководством Немировской окружной прокуратуры", – сказано в сообщении.

