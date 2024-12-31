На Винниччине произошел взрыв в кабинете руководителя одной из компаний: погибли трое мужчин

В поселке Крыжополь Винницкой области около 12:00 вторника, 31 декабря, прогремел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий. Предварительно, гранату принес и подорвал бывший работник. Погибли трое граждан, четвертый потерпевший госпитализирован.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Винниччины. "Оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи", – уточнили правоохранители.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты работали на месте ЧП.

По данным местных Telegram-каналов, инцидент случился в офисе продовольственной компании "Подолье".

Также есть информация, что экс-работник якобы намекал в соцсети на план мести. Он писал в Facebook о карме и о том, что каждый получит "то, что заслужил".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Бучанском районе Киевской области 31-летний мужчина во время ссоры взорвал гранату внутри дома. Пострадали три человека, в том числе сестра злоумышленника.

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