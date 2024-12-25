В Киевской области мужчина во время конфликта взорвал гранату, есть пострадавшие. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области мужчина во время ссоры взорвал гранату. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе сестра злоумышленника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"На днях в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что между 31-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник получил гранату и бросил ее в сторону присутствующих", – рассказали в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали злоумышленник, его сестра, получившая контузию и осколочные ранения ноги, однако после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась, и третий участник конфликта.

Мужчина задержан, а по этому факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области в субботу, 23 ноября, произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажного жилого дома. Как стало известно OBOZ.UA, по предварительным данным, пострадала женщина.

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