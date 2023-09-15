На Винниччине паломник-хасид сбил насмерть 24-летнюю девушку: детали трагедии

В городе Немиров Винницкой области 24-летний паломник-хасид сбил насмерть 24-летнюю девушку. ДТП произошло 14 сентября около 23:00.

Представитель ГУ Национальной полиции области Зарина Маевская в комментарии "Суспільному" подтвердила трагедию. Предварительно, пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Иностранец находился за рулем Skoda. Ему 24 года, он приехал в Украину как паломник. По данным СМИ, в машине хасида находились пассажиры, тоже иностранцы. Их всех допросили.

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Результат освидетельствования водителя на приборе "Драгер" показал, что на момент совершения ДТП мужчина был трезв. Также у него произведен забор крови для проведения экспертиз.

После аварии правоохранители начали досудебное расследование в рамках уголовного производства. Водитель автомобиля задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следователями решается вопрос о сообщении ему подозрения.

В полиции добавили, что виновник ДТП, если его вину докажет суд, может сесть за решетку на срок до 8 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 сентября в Сваляве на Закарпатье в дорожно-транспортном происшествии погиб 16-летний парень. В его мотоцикл на одной из улиц города влетел легковой автомобиль Ford Focus.

– 12 сентября в Деснянском районе Киева на Лесном массиве также произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. По данным сети, травмированный владелец двухколесного транспорта якобы пытался покинуть место ДТП, когда узнал, что приедет полиция.

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