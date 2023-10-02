На Запорожье в пожаре погибла мать с ребенком: детали трагедии. Фото

В одном из сел Запорожского района произошел пожар в частном жилом доме. Там обнаружили тела 32-летней женщины и 9-летнего ребенка.

Трагедия произошла рано утром 2 октября, передает пресс-служба ГСЧС. Сообщение о возгорании поступило на линию Службы спасения "101" в 07:24 понедельника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соседи рассказали пожарным, что огонь уже охватил дом, а внутри могут находиться мама с двумя детьми.

Видео дня

"В ходе оперативной разведки в горящем доме спасатели обнаружили 32-летнюю женщину и 9-летнего ребенка без признаков жизни. Тела погибших передали полиции", – проинформировала пресс-служба.

Второй ребенок в это время находился у родственников, что и спасло ему жизнь.

Огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. О причине распространения пламя в ГСЧС не сообщили. Все обстоятельства пожара должны установить специалисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Стрымба Ивано-Франковской области 30 сентября случился мощный взрыв в результате порыва нефтепровода диаметром 150 мм. Произошел пожар, небо затянуло черным дымом. В результате чрезвычайного происшествия пострадали девять человек, среди которых двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!