На въезде в Полтаву столкнулись два грузовика и автобус: есть пострадавшие. Фото

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа около 7 утра на въезде в Полтаву со стороны Супруновки. На участке автодороги Киев – Харьков – Довжанский столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате аварии пострадали два человека.

По информации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, грузовой автомобиль DAF под управлением водителя 1985 года рождения въехал в микроавтобус Volkswagen, который двигался впереди. От удара микроавтобус столкнулся с другим грузовиком IVEKO, который остановился перед ним.

В аварии пострадали водитель микроавтобуса 1983 года рождения и его пассажир 1956 года рождения. Их с телесными повреждениями госпитализировали. По словам правоохранителей, повреждения квалифицируют как средней тяжести.

Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства ДТП. Сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове внедорожник Toyota Prado столкнулся с автобусом и троллейбусом, в результате ДТП пострадали восемь человек. По словам очевидцев, авто летело по городу со скоростью 140 км/ч, ее водитель был нетрезв.

