На украинско-российской границе задержали группу иностранцев: выяснились подробности. Фото

Пограничники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали на украинско-российской границе группу иностранцев. Инцидент произошел ночью во вторник, 28 декабря.

Группу из пяти человек обнаружили военнослужащие Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все задержанные оказались гражданами Узбекистана. Они планировали незаконно пересечь границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку им запрещен въезд на территорию России.

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Пограничники составили на нарушителей админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП, где совершение правонарушения группой лиц признано обстоятельством, отягчающим наказание. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Кроме того, граждан Узбекистана ждет принудительный возврат в страну происхождения.

В ноябре сотрудники Государственной пограничной службы Львовского отряда задержали восьмерых граждан Турции, включая одного малолетнего ребенка, которые пытались пересечь границу с Польшей в Червоноградском районе. Все иностранцы пытались, обойдя легальные процедуры, попасть в Евросоюз, а именно Германию.

Государственная пограничная служба Украины и Посольство США подписали План совместных действий по реализации проекта международной технической помощи. Он предусматривает выделение средств в размере 20 миллионов долларов на усиление границы с Российской Федерацией и Беларусью.