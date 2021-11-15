Пограничники задержали нелегалов на украинско-польской границе: подробности и фото

Сотрудники Государственной пограничной службы Львовского отряда задержали восьмерых граждан Турции, включая одного малолетнего ребенка, которые пытались пересечь границу с Польшей в Червоноградском районе. Все иностранцы пытались, обойдя легальные процедуры, попасть в Евросоюз, а именно Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства. Интересно, что они пытались убедить часовых границ, что они всего-навсего блогеры и прибыли на украинско-польскую границу, чтобы заснять красоту природы для своего видео.

"Однако во время дальнейшей беседы говорили, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья и уже оттуда добраться в европейское государство", – указано в сообщении.

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Еще двоих турков задержали пограничники, когда они пытались перебраться через Молдову на территорию нашей страны. Поначалу молодые люди наотрез отказались признавать, что прибыли именно из Молдовы, но имеющиеся при них документы это подтвердили. По предварительной версии они стремились в страны ЕС, но случайно спутали маршрут и оказались на границе с Украиной.

"Еще двоих 24-летних граждан Польши задержали при пересечении украинско-польской границы. У них не было с собой документов, но они уведомили, что являются туристами. В ходе беседы с нашими сотрудниками они поведали, что во время путешествия по маршруту вдоль реки Сян, видимо свернули не туда и заблудились", – подчеркнули представители Госпогранслужбы Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в СНБО заявили, что ситуация с повальной миграцией нелегалов на белорусско-польской границе угрожает и национальным интересам Украины.