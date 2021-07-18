На Троещине женщина на Kia влетела в ТЦ и протаранила будку парковщика. Фото

В Киеве на Троещине женщина, ехавшая за рулем автомобиля Kia, пытаясь развернуться, въехала в здание торгового центра "Район", после чего, сдавая назад, протаранила будку парковщика.

В результате последняя упала на выезжающий из ТЦ автомобиль Volkswagen. Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, ДТП произошло в воскресенье, 18 июля, по улице Николая Лаврухина, 4.

По данным сообщества, фигурантка аварии была растерянной и лишь после нескольких ударов прекратила попытки выехать.

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К счастью, пострадавших вследствие этой нестандартной аварии нет. "Мы все же рекомендуем получать хотя бы минимальные навыки вождения перед покупкой водительских прав", – говорится в сообщении паблика. Также была опубликована серия фото с места ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Тернопольской области произошла смертельная авария. Два автобуса и внедорожник не разминулись близ села Каменка.

В этот ж день в Киеве в ДТП на улице Березняковской погибла 22-летняя девушка. Она ехала на пассажирском сидении без ремней безопасности и вылетела из автомобиля. Водитель машины был пьян – теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.