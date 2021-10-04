На трассе Запорожье – Никополь пассажирский автобус слетел в кювет: среди пострадавших двое детей. Фото

На трассе Запорожье-Никополь рейсовый автобус угодил в дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением, из-за чего авто вылетело в кювет и перевернулось.

Об этом в Facebook сообщил Александр Пичурин. ДТП произошло днем 3 октября около села Гарбузовка. Предварительная причина аварии – неисправность автобуса.

На момент ДТП в автобусе ехало около десяти человек, среди пострадавших есть двое детей.

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Николай Кузьменко добавил, что у автобуса лопнули листы передней рессоры, из-за чего сместилась передняя балка. Потом автобус потерял управление и выехал на встречку, и потом слетел в кювет.

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