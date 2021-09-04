На Житомирщине загорелся автобус: водитель погиб, много пострадавших

Рано утром, в 4:20, 4 сентября на трассе у села Мартиновка Житомирской области произошла крупная авария, в результате которой загорелся автобус с 29-ю пассажирами. Водитель транспорта погиб на месте, 11 пассажирам требуется экстренная помощь медиков.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах на Житомирщине. Автобус Neoplan двигался по направлению из польских Частковичей в Мариуполь.

В пути водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины фуру DAF. Сильный удар стал причиной воспламенения автобуса.

На место прибыли скорая и полиция. Медики оказали первую помощь пассажирам, которые получили телесные травмы и ожоги. Сейчас все они находятся в больнице под контролем врачей.

Автобус полностью сгорел и не подлежит ремонту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии пара украинцев с двумя маленькими сыновьями попала в ДТП. Дети погибли на месте, а вот родителей пытаются спасти, объявив сбор средств.