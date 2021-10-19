На Харьковщине микроавтобус влетел в грузовик, погибли три человека. Фото

В Харьковской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. В аварии погибли три человека и еще трое получили раны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. ДТП произошло около шести утра на дороге Харьков – Симферополь около села Копанки.

Спасатели рассказали, что микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в грузовик "КамАЗ", который перевозил в кузове трактор. Фура ехала в попутном направлении. Трое человек в VW погибли на месте, еще трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

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Данные о погибших, пострадавших и водителей выясняются. К спасательным работам привлекались пять человек и одна единица техники.

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