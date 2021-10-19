На Харьковщине микроавтобус влетел в грузовик, погибли три человека. Фото
В Харьковской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. В аварии погибли три человека и еще трое получили раны.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. ДТП произошло около шести утра на дороге Харьков – Симферополь около села Копанки.
Спасатели рассказали, что микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в грузовик "КамАЗ", который перевозил в кузове трактор. Фура ехала в попутном направлении. Трое человек в VW погибли на месте, еще трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
Данные о погибших, пострадавших и водителей выясняются. К спасательным работам привлекались пять человек и одна единица техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.
В Харьков водитель такси умер за рулем автомобиля, в котором в это время также находился пассажир. По предварительной информации, ему внезапно стало плохо.
На 196-м километре дороги Киев – Харьков – Довжанский в результате столкновения разбились два микроавтобуса. Один из водителей получил телесные повреждения.