На трассе Одесса-Рени легковушка влетела в микроавтобус: водитель погиб, много пострадавших. Фото

27 мая на оживленной областной трассе Одесса-Рени произошла трагическая авария, которая унесла жизнь 68-летнего водителя автомобиля "Nissan Primera". Он не справился с управлением на дороге и выехал на встречную полосу: здесь он столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito".

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За рулем "Mercedes" находился 28-летний одессит. Как передает издание Бессарабия Инфо, ссылаясь на данные полиции, он и его пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

"В микроавтобусе, кроме водителя, были его супруга, оба родителей и пятилетний сын. Они были срочно госпитализированы с места аварии и доставлены в Беляевскую районную больницу, – рассказали журналисты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Обухов под Киевом произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к серьезным травмам у пятерых людей.

А в Кировоградской области в аварии погибла 20-летняя Анна Мошна. Как выяснилось, за рулем машины, в которой ехала девушка, находился водитель, лигенный права управлять автомобилем сроком на пять лет.