В Киеве тепловоз протаранил легковушку с ребенком в салоне. Фото и видео

На железнодорожном переезде в Дарницком районе Киева 19 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие при участии тепловоза и легкового автомобиля марки Daewoo Lanоs. В последнем находилась девочка подросткового возраста, которая получила травмы в результате аварии.

Об этом сообщили в Facebook "Эспрессо". По непонятной причине водитель легковушки не стал пропускать тепловоз на нерегулируемом участке движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Локомотив наехал на автомобиль с правой стороны и протащил его несколько метров. На место инцидента прибыли медики "скорой помощи", которые оказали помощь пассажирам пострадавшей машины: малолетней девочке и взрослой пассажирке.

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Водитель от первой помощи и госпитализации отказался. Следственно-оперативная группа проводит следствие для выяснения обстоятельств и причин ДТП.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Житомирском шоссе грузовики сбили сразу двух пешеходов, которые пересекали скоростную трассу в неустановленном месте.