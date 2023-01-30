На трассе Одесса – Николаев автомобиль с пьяными полицейскими влетел в фуру: появились подробности. Фото

Вечером 29 января на трассе Одесса-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузовики DAF. За рулем кроссовера находился сотрудник полиции.

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При этом экс-депутат Николаевского горсовета Евгений Рымарь утверждает, что правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он написал у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам бывшего депутата, в автомобиле Hyundai якобы находились три сотрудника полиции в нетрезвом состоянии, которые врезались в стоящую фуру. Рымарь утверждает, что жертв могло быть больше, так как Hyundai шел на обгон транспортных средств, стоящих в пробке.

Также он объяснил, что на встречную полицейским выехала другая машина, поэтому, чтобы избежать лобового столкновения, они совершили резкий маневр и врезались в фуру.

"Скорая прибывшая на место происшествия установила факт опьянения, в машине было полно алкоголя. Дело пытались сразу перекрутить, следователь нес какой то бред, но свидетели указали на водителя хюндая", – утверждает бывший депутат.

В свою очередь управление Национальной полиции в Николаевской области сообщило, что 42-летний сотрудник полиции находился вне службы на собственном автомобиле в момент совершения ДТП. Также в ведомстве отметили, что в результате столкновения транспортных средств водитель Hyundai – сотрудник полиции и двое его пассажиров 37-летний мужчина и 38-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

Следователи Территориального управления Государственного Бюро расследований, работавшие на месте происшествия, решают вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначено служебное расследование обстоятельств происшествия, на период которого 42-летний полицейский отстранен от службы.

Напомним, на Полтавщине днем 28 января произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом, столкнувшимся с фурой. Авария произошла около 16 часов дня.

Ранее сообщалось, что 22 января стало известно, что в Киевской области водитель спровоцировал тройное ДТП на блокпосту. В пгт Калиновка Киевской области автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, в результате чего механические повреждения также получила еще одну легковушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошла смертельно авария – водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справилась с управлением и въехала в бетонное ограждение. Сама женщина и еще два пассажира погибли.

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