Маршрутка с пассажирами влетела в фуру: в Полтавской области произошла смертельная авария

На Полтавщине днем 28 января произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом, столкнувшимся с фурой. Авария произошла около 16 часов дня.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Полтавской области. Есть погибшие и травмированные.

"На трассе Киев – Харьков в Лубенском районе Полтавской области в аварию попал автобус с пассажирами. Предварительно, есть погибшие и травмированные", - рассказала "Общественному" пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

По данным местного издания "Полтавщина", на трассе М-03 Киев — Харьков, вблизи города Лубны, произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и стоящего в попутном направлении грузовика MAN.

Журналисты сообщили, что в результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще 8 пассажиров получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь.

Для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате ДТП автомобиля привлекались спасатели ГСЧС.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Также в пабликах распространяется видео с места ДТП. На нем видно смятое и сильно деформированное транспортное средство, в котором сложно узнать маршрутное такси.

Напомним, 22 января стало известно, что в Киевской области водитель спровоцировал тройное ДТП на блокпосту. В пгт Калиновка Киевской области автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, в результате чего механические повреждения также получила еще одну легковушка. В больницу с переломом госпитализировали водителя одного из авто.