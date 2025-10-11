На трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло ДТП: есть пострадавшие, движение было полностью перекрыто. Фото

Днем 11 октября во Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии движение транспорта на трассе Киев – Чоп было временно парализовано.

Вследствие ДТП несколько людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Подробности аварии

По информации правоохранителей, ДТП произошло на 612 километре автодороги Киев – Чоп возле города Стрый. В результате аварии движение транспорта полностью перекрыто. Только через несколько часов проезд в сторону Львова был открыто.

Патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны. По направлению Чопу – дополнительной полосой.

Подробностей о состоянии пострадавших и количеству раненных в партульной полиции не предоставили. Также неизвестна причина ДТП.

Напомним, 8 октября в Винницкой области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Еще три человека травмировались. Авария произошла вблизи села Гордеевка Гайсинского района.

Как писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила подростка. Как оказалось, за рулем машины находился 17-летний местный житель.

