На трассе Киев – Чоп авто вылетело в кювет и перевернулось, есть пострадавшие. Фото

Во Львовской области легковой автомобиль марки Ford слетел с трассы Киев – Чоп и перевернулся. Трое пассажиров авто, в том числе двое детей, попали в больницу.

Авария произошла вблизи села Тростянец. Об этом информирует ГУ Нацполиции на Львовщине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за рулем транспортного средства находился 35-летний львовянин. Он не справился с управлением, поэтому автомобиль съехал в кювет.

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Травмы в результате аварии получили трое пассажиров легковушки: мужчина 22 лет и двое подростков 15-16 лет. Все они жители Львова.

По факту ДТП следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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