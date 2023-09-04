На Тернопольщине уклонист объяснил отказ от мобилизации страхом: как его наказал суд

Жителя Бучачского района Тернопольской области приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свой поступок украинец объяснил страхом.

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Решение вынес Тернопольский апелляционный суд. Суд первой инстанции применил более мягкое наказание – один год и шесть месяцев испытательного срока, – однако и сторона защиты, и сторона обвинения с ним согласны не были. Постановление обнародовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Отметим: приговор Тернопольского апелляционного суда можно оспорить в кассационной инстанции.

Известно, что житель Тернопольщины в июне 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе. Тогда же мужчина получил боевую повестку и должен был прийти в военкомат 24 августа 2022-го, но этого не сделал. Дело было передано в суд, и уклониста приговорили к испытательному сроку в полтора года.

Адвокат мужчины ходатайствовал об уменьшении испытательного срока до 1 года. Он отметил, что его подзащитный в начале большой войны добровольно пришел в военкомат и его отправили по повестке в Житомир, однако там мужчину сочли непригодным к службе в таком роде войск. После этого украинец повторно прошел ВВК и получил еще одну повестку. Однако он заявил, что не пришел в военкомат, поскольку видел подготовку военных и побоялся. Адвокат просил суд учесть, что обвиняемый покаялся в содеянном, он женат, воспитывает малолетнюю дочь и хорошо характеризуется по месту жительства и работы.

Прокурор тоже подал апелляцию на решение суда первой инстанции. Он настаивал на том, что уклонение от мобилизации подрывает обороноспособность Украины в условиях полномасштабного российского вторжения, что ставит под угрозу независимость государства. Также он сказал, что поступок гражданина "дезорганизует деятельность государственных органов, осуществляющих комплектование ВСУ".

Прокурор просил Тернопольский апелляционный суд отменить решение об испытательном сроке и отправить уклониста в тюрьму на три года.

Коллегия судей стала на сторону прокурора. Они отменили решение первой инстанции, вынесенное 6 июня 2023 года, и приговорили фигуранта к трем годам лишения свободы.

В документе сказано, что предыдущее решение суда "в полной мере не учло тяжесть совершенного уголовного правонарушения, поскольку отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства и в условиях военного положения недопустимо".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тернопольский горрайонный суд приговорил жителя области, призванного в ряды ВСУ по мобилизации, к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Дело в том, что мужчина почти на 10 месяцев исчез из воинской части.

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