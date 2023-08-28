На Тернопольщине мобилизованный получил 5 лет тюрьмы: за что строго наказали

Тернопольский горрайонный суд приговорил жителя области, призванного в ряды ВСУ по мобилизации, к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Дело в том, что мужчина почти на 10 месяцев исчез из воинской части.

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Кроме того, в октябре 2021-го он уже был осужден за подобное нарушение закона, но тогда вместо четырех лет за решеткой он получил год испытательного срока. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судовых решений.

Известно, что мобилизованный – уроженец села Осовцы Бучачского района Тернопольской области.

Он служил стрелком-снайпером 3-го отделения 1-го взвода 3-й роты батальона охраны одной из воинских частей.

15 сентября 2022 года украинец покинул свою часть и только 20 июня 2023-го прибыл по вызову в Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В тот же день его взяли под стражу.

В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

21 августа 2023 года его признали виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенная военнослужащим (кроме срочной службы) в условиях военного положения). Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Добавим: 13 октября 2021 года Мукачевским горрайонным судом Закарпатской области мужчина был признан виновным по ч. 4 ст. 407 УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сокальский районный суд Львовщины приговорил к пяти годам тюрьмы военного из Одесской области за самовольное оставление места службы. Солдат опоздал из отпуска на 11 дней.

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