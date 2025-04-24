На Тернопольщине начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году: появились подробности

В бывшем селе Пужники на Тернопольщине утром в четверг, 24 апреля, начались работы по эксгумации поляков, погибших в 1945 году, когда село было сожжено дотла. Процедура осложняется тем, что место полностью заросло лесом, исследователям непросто было перевезти туда несколько тонн специализированного оборудования.

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Как сообщает польское издание RMF24, территория, куда прибыли ученые, охраняется полицией. На месте массового захоронения – в самой гуще леса – была организована медицинская база.

Работу проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

С польской стороны присутствуют исследователи из Фонда свободы и демократии, ученые Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти.

В работе также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

"В Пужниках были убиты польские граждане, личности которых нам известны. Мы хотим опознать всех жертв той драматической ночи 1945 года и достойно похоронить их. Именно этого ждут живые семьи, которые участвуют в процессе, в частности, предоставив генетический материал", – сказал Мачей Врубель из Министерства культуры и национального наследия Польши перед началом эксгумации.

Как сообщает RMF24, вся процедура эксгумации очень сложна, поскольку кладбище и братская могила находятся посреди леса.

Даже перевезти туда несколько тонн специализированного оборудования было непросто.

Кроме того, исследователи опасались плохой погоды, ведь в случае дождя проезд будет проблемой даже для внедорожников.

"Сейчас на западе Украины погода почти идеальная. Медицинская база уже создана, а территория оцеплена полицией", – сообщил корреспондент издания с места событий.

Что произошло в Пужниках в 1945 году

Пужники – село в Украине, которого больше не существует. Сегодня это заросшее лесом и полностью обезлюдевшее место.

Ночь с 12 на 13 февраля 1945 года, когда село было сожжено дотла, в Польше называют одним из самых кровавых моментов в истории страны.

Польские источники обвиняют в преступлении украинских националистов. Они утверждают, что значительное количество польских жилищ в Пужниках сожгли военные УПА, которыми командовал Петр Хамчук "Быстрый".

В то же время украинские историки указывают, что на самом деле на базе села в то время был создан "истребительный" отряд НКВД, в который вошли и поляки.

Такие отряды нападали на украинские села. Поэтому курень УПА "Сірі Вовки" под руководством Хамчука принял решение о ликвидации Пужников как угрозы для украинского населения.

"Это подразделение УПА выполнило эту задачу и осуществило рейд по ликвидации опорной польской базы. Об этих событиях написано в "Летописи УПА" еще в 1989 году. В июне 1945 года большинство жителей из Пужников двумя эшелонами было отправлено в Польшу", – рассказал историк Николай Посивнич.

В отчетах УПА было сказано, что 12 февраля 1945 года "разрушена польско-большевистская ячейка Пужники, Коропецкий р-н. Уничтожены несколько большевистских служителей и сожжены их застройки".

По воспоминаниям очевидцев, большинство зданий в Пужниках сгорело, "две ямы были заполнены телами". По разным данным, вояки УПА убили от 50 до 90 человек поляков.

Погибших похоронили 13 февраля и на могилах поставили два креста. Через несколько дней поляки покинули село и перебрались в другие города или села, рассказывали очевидцы.

По воспоминаниям селян, среди убитых было несколько десятков женщин и детей, которые были членами семей бойцов истребительного батальона НКВД и польской самообороны, которых воины УПА воспринимали прежде всего как участников воюющей стороны.

"По мнению украинских историков, жертвами в Пужниках стали мужчины, которые были членами сперва АК, а затем так называемые "стрыбки" (укр., бойцы отрядов НКВД. – Ред.). А выходцы из села Пужники имеют список из 88 убитых, среди которых женщины и дети. Будет эксгумация и докажут, кто был убит и какими методами, это и даст ответ", – сказал старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.

Как известно, в ноябре 2022 года Украина впервые за много лет возобновила разрешение на эксгумацию могил поляков в Пужниках. Работы были инициированы Поморским медицинским университетом.