На Тернопольщине из-за обвала грунта погиб мужчина: землей засыпало и спасателей. Фото

В селе Байковцы Тернопольской области в понедельник, 16 марта из-за обвала грунта погиб мужчина. Еще трех спасателей засыпало землей, когда они пытались его вытащить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Как сообщается, он проводил земляные работы в траншее, глубиной в четыре метра, когда произошел обвал грунта и его полностью засыпало землей.

По данным полицейского управления Тернопольской области, погиб 19-летний парень, когда копал септик на территории частного хозяйства. Парня госпитализировали, однако спасти его врачи так и не смогли. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Во время спасательных работ, как отмечают в ГСЧС, произошел повторный обвал, в результате чего трех спасателей также засыпало землей. Их освободили из-под завала и передали работникам "скорой".

