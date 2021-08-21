На Сумщине в лесу пропал 6-летний мальчик: на поиски вышли более 230 человек. Фото

В субботу, 21 августа, в Сумской области возле села Шкуратовка потерялся 6-летний ребенок по имени Богдан. Вместе с родственниками малыш в лесу собирал ягоды, увлекся и пропал из виду взрослых.

Об этом сообщили на Telegram-канале ГУ ГСЧС. К поискам привлекли 101 сотрудника из личного состава спасателей, 100 полицейских, 4 кинолога с двумя ищейками, 4 водолазов, 27 бойцов Нацгвардии, а также волонтеры и меcтные жители (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Богдан откликается на своем имя, а также на слова "мороженое" и "мультики". Одет в серую футболку, черные шорты и белый картуз. У него светлые короткие волосы и серые глаза. Рост мальчика составляет 110 см, телосложение худое.

Всех, кто может оказать помощь в поиске ребенка, полиция призывает обращаться в отделение Белополья на Соборной, 76 или по телефонам 0544-39-12-80, 102 круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа во время восхождения на Говерлу пропал 6-летний мальчик. Он больше суток блуждал по неизвестной и безлюдной местности, прежде чем его обнаружили волонтеры.