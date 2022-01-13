На Сумщине суд отправил за решетку боевика 'ДНР', участвовавшего в войне против Украины. Фото

В Сумской области приговорили к 8 годам заключения командира спецподразделения боевиков "ДНР", участвовавшего в войне против Украины. В частности, житель города Одесса признан виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Суд также решил конфисковать имущество боевика, кроме жилья. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что злоумышленник обеспечивал личную охрану вождей ОРДЛО и их российских "кураторов". Он также сопровождал перемещение военной техники российских наемников для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Боевик был задержан в 2017 году, когда он пытался въехать в Украину с территории Российской Федерации.

Украинские контрразведчики установили, что он житель Одессы. В 2014 году уехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а после – командиром группировки оккупантов.

Кроме того, у боевика есть военное звание лейтенант, а также он награжден террористической организацией медалью "За боевые заслуги".

В суде злоумышленник свою вину признал частично. В частности, он согласился, что около 2,5 лет был военнослужащим "ДНР", но не признал, что участвовал в деятельности террористической организации. Несмотря на его позицию, вина доказана собранными доказательствами.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана.

Напомним, в Украине молодая жительница Донецка была осуждена за содействие деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР". Женщина помогла боевикам переместить схрон боеприпасов, замаскировав взрывчатку в муке.

В ноябре боевик "ДНР", добивавший раненых в бою на Донбассе украинских военных, получил 6 лет лишения свободы. Шевченковский райсуд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Приморский районный суд Мариуполя приговорил боевика танкового подразделения ДНР к восьми годам тюрьмы. Злоумышленник обстреливал позиции вооруженных сил на Донбассе.