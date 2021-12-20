На суде по MH17 в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых в гибели 298 человек

Прокуроры в Нидерландах назвали виновными в деле о сбитии над Донбассом самолета рейса MH17 в 2014 году четырех человек. Среди них три гражданина России и один украинец.

Заседание состоялось в понедельник, 20 декабря, сообщает "Укринформ". Как отметили прокуроры, все они воевали на стороне террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР"). По их словам, именно эти фигуранты дела несли ответственность за зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого вероятно российско-оккупационные войска сбили лайнер.

Нидерландский прокурор подчеркнул: их действия привели к гибели 298 человек. Речь идет про:

Видео дня

так называемого экс-министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова);

главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского;

подполковника ГРУ Олега Пулатова;

гражданина Украины, террориста "ДНР" Леонида Харченко.

По его словам, все обвиняемые сами не нажимали кнопку, но "применили "Бук" в своих военных целях, в результате чего был сбит MH17". Он отметил, что их целью было сбить украинский военный самолет. Однако, "это не изменяет сути обвинений и улик".

"Четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали "Бук" как оружие, преследуя свои военные цели. Они должны независимо от того, был ли их целью военный или гражданский самолет", – сказал он.

Прокурор также подчеркнул, что российские спецслужбы препятствуют раскрытию правды про сбитие MH17.

Отметим, что Гиркину, Пулатову, Дубинскому и Харченко предъявлены обвинения по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – в умышленном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания в Гааге защита одного из подозреваемых просила привлечь к материалам дела документы одного из свидетелей. При этом адвокаты признали, что этот свидетель был военным и находился на Донбассе в составе 53-й зенитной ракетной бригады в то время, когда был сбит самолет рейса MH17.