На суде по МН17 в Гааге защита подозреваемого признала, что военные из курской бригады РФ были на Донбассе

На суде в Гааге защита одного из подозреваемых просила приобщить к материалам дела документы одного из свидетелей. При этом адвокаты признали, что этот свидетель входил в состав 53-й зенитной ракетной бригады и находился на территории Украины в то время, когда был сбит самолет рейса MH17.

Прокуратура обвиняет четверых человек – лидера террористов "ДНР" Игоря Гиркина, его правую руку Сергея Дубинского, помощника Олега Пулатова и Леонида Харченко. Об этом сообщает нидерландский сайт NU.

Прежде чем прокуратура начала предъявлять обвинения, суд отклонил несколько ходатайств защиты Пулатова. В частности, адвокаты требовали, чтобы документы прокуратуры об анонимном свидетеле S45 были приобщены к материалам дела. При этом утверждается, что этот свидетель служил в российской армии на момент катастрофы и находился в тот момент в Украине.

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По данным прокуратуры, четверо подозреваемых, находящихся в настоящее время перед судом, сыграли определенную роль в произошедшей трагедии. Суд не ожидает, что сможет принять решение раньше второй половины 2022 года.

Напомним, летом 2021 года в деле о сбитом Boeing 777 на Донбассе изменили команду прокуроров. Генеральный прокурор Биргит ван Россель был добавлен в команду прокуроров, которые занимаются расследованием по делу MH17 в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России провели обыски у журналиста, главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова, расследовавшего крушение МН-17 и отравление Навального

Ранее сообщалось, что в Нидерландах Гаагский окружной суд начал заслушивать родственников погибших в катастрофе самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines MH17. В 2014 году российско-оккупационные войска сбили лайнер из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который незаконно переправили через украинскую границу из Курска.