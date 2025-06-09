На скорости въехали в дерево: в Одесской области в ДТП погибла женщина и двое ее детей. Фото

В воскресенье, 8 июня, в Одесской области произошла трагедия. В Измаильском районе возле населенного пункта Катлабуг в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина и двое ее детей.

Видео дня

Об этом сообщили в региональной полиции. Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Измаильском районе, в котором погибла мать с двумя детьми. Автопроисшествие произошло сегодня, 8 июня, утром возле населенного пункта Катлабуг", – говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, в машине с мужчиной находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет.

К большому сожалению, женщина с младенцем и старшим ребенком погибли. 12-летнего ребенка с отцом госпитализировали.

В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние опьянения.

На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции, сотрудники территориального подразделения полиции и ГСЧС. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

"Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не превышать разрешенную скорость", – резюмировали трагическое событие правоохранители.

Напомним, что в пятницу, 6 июня, в Николаеве автомобиль Audi вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Киеве иностранец за рулем BMW устроил массовое ДТП, в результате которого в больницу госпитализировали трех человек. По данным следствия, нарушитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!